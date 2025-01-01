В Прикамье гособвинение запросило для бывшего акционера СМЗ Игоря Пестрикова восемь лет С 2022 года бизнесмен находится в международном розыске Поделиться Твитнуть

Для одного из акционеров ОАО «Соликамский магниевый завод» — Игорю Пестрикову прокуратура запросила восемь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 1,5 млн руб.

«Гособвинение также настаивает на лишении его права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на два года и 10 месяцев», — добавил источник «Нового компаньона».

Дело рассматривается в Соликамском городском суде.

Отметим, Пестриков с 2022 года объявлен в международный розыск.

Как ранее писал «Новый компаньон», весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в пользу государства свыше 350 тыс. акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Эти акции принадлежали Игорю Пестрикову, Тимуру Старостину, Петру Кондрашеву и Сергею Кирпичёву. Впоследствии суд принял к рассмотрению аналогичное дело об изъятии имущества завода в пользу государства и наложил запрет на операции с акциями совладельцев СМЗ по запросу прокуратуры Прикамья.

Пестрикову вменяют в вину растрату средств СМЗ на 251,5 млн руб. и покушение на хищение 2,5 млрд руб. этого же завода. По данным силовиков, сейчас он проживает во Франции. В феврале сообщалось, что экс-совладелец предприятия задолжал налоговой более 34 млн руб.

Напомним, на этой неделе стало известно, что другой экс-акционер СМЗ, Пётр Кондрашев, был объявлен в розыск по линии МВД. Основанием стала уголовная статья, но какая именно, в публичной базе ведомства не сообщалось.

«Соликамский магниевый завод» — ведущее предприятие российской магниевой и редкометалльной промышленности. Оно обеспечивает почти 100% производства соединений ниобия и тантала, относящихся к редкоземельным элементам, свыше 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране.

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