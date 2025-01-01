Алёна Бронникова Экс-совладелец СМЗ в Прикамье должен налоговой более 34 млн рублей Игорь Пестриков был признан банкротом в 2024 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В реестр требований кредиторов бывшего совладельца ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Игоря Пестрикова включили задолженность перед налоговым органом ИФНС № 29 по Москве в размере 34 млн руб. Соответствующее определение Арбитражного суда города Москвы от 7 февраля опубликовано в картотеке судебных дел.

В июле 2024 года Пестриков был признан банкротом, в его отношении введена процедура реализации имущества. Налоговая провела проверку, в ходе которой установила, что в 2021 году он получил доход от продажи доли в уставном капитале ООО «Бизнес Инвест Запад», однако не выплатил НДФЛ в установленный срок, из-за чего у него образовалась задолженность.

Суд посчитал требования налоговой обоснованными и включил их в третью очередь реестра требований кредиторов. В сумму доначислений вошли 25,4 млн руб. основного долга, 3,7 млн руб. пеней и штраф в размере 5,1 млн руб.

По данным портала «Федресурс», в феврале арбитражный суд признал также требование ещё одного акционера СМЗ Петра Кондрашова в размере 124,4 млн руб. обоснованным и подлежащим удовлетворению за счёт имущества, оставшегося после удовлетворения включённых в реестр требований кредиторов.

Кроме того, в отношении Пестрикова в Соликамском городском суде рассматривается уголовное дело о покушении на растрату 2,5 млрд руб. и растрата средств СМЗ в 251,5 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ). Оба дела были возбуждены по материалам ФСБ и регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции главка МВД.

По данным следствия, деньги были похищены под видом займа, за 2,5 млрд руб. фигурант пытался продать заводу свою долю в ООО «Фин-Проект», управляющего Ловозерским ГОКом, основным поставщиком СМЗ. Сам Пестриков скрывается от следствия и объявлен в межгосударственный розыск. В ноябре прокуратура утвердила обвинительное заключение, следующее заседание назначено на 28 февраля.

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