Зарина Ситдикова Суд в Прикамье рассмотрит дело о покушении на растрату 2,5 млрд рублей экс-совладельцем СМЗ Обвиняемый находится в международном розыске Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на растрату 2,5 млрд руб. бывшим совладельцем ОАО «Соликамский магниевый завод» Игорем Пестриковым. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Как уточняет издание, Пестриков обвиняется в совершении двух преступлений — помимо покушения на хищение ему инкриминируется также организация растраты средств СМЗ в размере 251,5 млн руб. Оба дела были возбуждены по материалам ФСБ и регионального управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции главка МВД.

Следствие считает, что деньги были похищены под видом займа, а за 2,5 млрд руб. Пестриков предположительно пытался продать заводу свою долю в ООО «Фин-Проект», которое управляет основным поставщиком СМЗ — Ловозерским ГОКом.

Сам экс-совладелец Соликамского магниевого завода сейчас скрывается от следствия и объявлен в межгосударственный розыск.

Cоликамский магниевый завод — единственный в РФ производитель ряда редкоземельных металлов. По данным предприятия, в настоящее время оно обеспечивает производство 100% соединений редкоземельных элементов, ниобия и тантала, 75% магния и 3-4% титана.

В конце прошлого года было подписано распоряжение правительства РФ о передаче в качестве имущественного взноса РФ акций предприятия.

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