Суд против новых требований размещения НТО в Прикамье отложен до 6 мая Указ губернатора устанавливает повышенные требования к антитеррористической защищенности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде 8 апреля возобновилось рассмотрение дела, инициированного местными предпринимателями, которые оспаривают губернаторский указ, вводящий новые правила для размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Указ №109, изданный 25 декабря 2024 года, устанавливает повышенные требования к антитеррористической защищенности и общественной безопасности. Согласно указу, торговые точки должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от мест массового скопления людей или на огороженной территории, а также быть оборудованы системами видеонаблюдения и охраной.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», истцы считают, что новые требования чрезмерны и практически невыполнимы, что может привести к полному запрету на размещение НТО в регионе.

Представители краевой администрации отвергли подобную оценку, объяснив, что данные меры продиктованы необходимостью усиления антитеррористической защиты в условиях проведения СВО, а также обеспечения пожарной безопасности в местах массового пребывания граждан. Власти утверждают, что в ряде НТО используются газовые баллоны и приводят в пример прошлогодние случаи поджогов банкоматов и возгораний в торговых павильонах. Оперштаб счёл необходимым ввести дополнительные меры безопасности.

По мнению ответчиков, новые требования полностью оправданы. Власти подчеркнули, что перед судебным заседанием была проведена выборочная проверка НТО в регионе, которая показала, что некоторые объекты уже соответствуют требованиям указа.

В настоящее время в Перми действует 284 договора на размещение НТО на муниципальной земле, при этом 39 объектов нуждаются в корректировке. Предпринимателям будут предложены альтернативные варианты размещения. В случае отказа от выполнения установленных требований, договоры аренды будут расторгнуты.

Следующее судебное заседание назначено на 6 мая.

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