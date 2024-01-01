Алёна Бронникова При размещении НТО в Прикамье учтут риск терактов Владельцам нужно будет установить видеонаблюдение и кнопки вызова охраны Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин подписал указ о реализации отдельных мер антитеррористической защищённости и усиления общественной безопасности при размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Документ был подписан и опубликован 25 декабря.

Согласно указу, в целях усиления охраны общественного порядка и антитеррористической защищённости объектов размещение и эксплуатация НТО допускается в случае одновременного соблюдения нескольких условий. В том числе, с учётом расстояния от мест массового пребывания людей, установки видеокамер и охраны и наличия правоустанавливающих возведение НТО на соответствующей территории.

Так, павильон должен находиться на расстоянии не менее 15 м от мест массового пребывания людей, в том числе МКД, или на полностью огороженной территории с металлодетекторами на входе, куда исключается свободный доступ. За объектом и его территорией в радиусе 15 м нужно установить круглосуточное видеонаблюдение. Также его обязательно нужно обеспечить физической охраной или кнопкой вызова охраны.

Установка или изменение местоположения павильонов, размещённых до вступления в силу указа, для приведения в соответствие с ним осуществляется в течение трёх месяцев, после согласования с уполномоченными органами с учётом приложенного к документу порядка размещения НТО. Органы местного самоуправления муниципалитетов должны в течение трёх месяцев обеспечить приведение схемы размещения НТО в соответствие с документом, а также предоставить альтернативные места для тех владельцев, объекты которых находились на исключённых из схемы участках.

Контроль выполнения указа возложен на краевой минпромторг. Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском крае глава региона ввёл запрет на продажу пиротехнических изделий на рынках, ярмарках и в НТО. Решение было принято в целях реализации мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, охраны жизни и здоровья людей.

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