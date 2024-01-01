Алёна Бронникова В Прикамье запретили продажу пиротехники на рынках и в НТО Указ вступит в силу с 16 декабря Поделиться Твитнуть

Мария Сыропятова

«Новый компаньон»

В преддверии новогодних праздников в Прикамье вводится запрет на продажу пиротехнических изделий на рынках, ярмарках и в нестационарных торговых объектах (НТО). Губернатор Дмитрий Махонин подписал указ о реализации отдельных мер, направленных на обеспечение общественной безопасности, охрану жизни и здоровья людей.

«Постановляю запретить на территории Пермского края хранение и реализацию пиротехнических изделий на рынках, ярмарках, в нестационарных торговых объектах. Настоящий указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования», — сообщается в документе, размещённом на сайте краевого правительства 6 декабря.

Таким образом, указ вступит в силу 16 декабря. Контроль за соблюдением требований будут обеспечивать Росгвардия, МЧС и минпромторг Прикамья.

В прошлом году в конце декабря администрация Перми во всех районах города организовала рейды по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями. Самовольно установленные на муниципальной земле НТО подлежали принудительному сносу. Отмечалось, что продажа пиротехники разрешается только на объектах торговли, отвечающих противопожарным требованиям, в специализированных отделах.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в новогоднюю ночь в Перми снова не будет общегородского фейерверка. Это связано с усилением мер безопасности на время праздников.

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