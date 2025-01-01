Выплаты к 80-летию Победы ветераны Пермского края получат в апреле Размер составит 80 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже в апреле ветеранам Прикамья будут направлены выплаты в размере 80 тыс. руб.

В пресс-службе Отделения СФР по Пермскому краю пояснили, что выплаты будут перечислены участникам и инвалидам Великой Отечественной войны и их вдовам, людям, награждённым знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда».

Также по 80 тыс. руб. направят бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей. Бывшие совершеннолетние узники концлагерей и труженики тыла получат по 55 тыс. руб.

В Отделении уточнили также, что все средства будут перечислены в соответствии с графиком выплат пенсий, выплату назначат автоматически.

Напомним, на пленарном заседании Пермской городской думы 25 марта депутаты поддержали проект решения о присвоении ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почётный гражданин города Перми».

Как отметил мэр Эдуард Соснин, предложение было внесено в связи с 80-й годовщиной Великой Победы. Звание будет присвоено 35 участникам войны за героизм и самоотверженность, проявленные при защите Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

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