Почётными гражданами Перми станут 35 участников Великой Отечественной Поделиться Твитнуть

Глава Перми Эдуард Соснин внёс в гордуму предложение присвоить звание «Почётный гражданин города Перми» 35 участникам Великой Отечественной войны. В проекте решения сказано, что звание будут присвоены за героизм и самоотверженность, проявленные в ходе сражений, и в ознаменование 80-й годовщины Великой Победы. Ветеранам — почётным гражданам также будут произведены денежные выплаты в соответствии с положением о звании.

В документе сказано, что почётное звание получат Аликин Виктор Павлович, Бажин Георгий Трофимович, Ближевская Парасковья Федоровна, Богомягкова Анна Алексеевна, Борбашов Иван Максимович, Бояршинова Ираида Михайловна, Бронников Аркадий Григорьевич.

Также в списке Булдаков Виталий Алексеевич, Галимов Вахит Галимович, Глупов Борис Петрович, Горов Сергей Александрович, Гришакова Людмила Александровна, Зорин Петр Михайлович, Капранова Ольга Петровна, Клеменов Николай Ефимович.

Кроме того, звание будет присвоено Коллерову Игнату Фроловичу, Кривашову Виктору Петровичу, Кузнецовой Вере Кирилловне, Левиной Ольге Григорьевне, Маслову Ивану Петровичу, Матвейчуку Александру Яковлевичу, Мизевой Анне Григорьевне.

В перечень награждаемых также входят Могильников Михаил Федорович, Мокшанов Владимир Иванович, Мусин Равил Гайсинович, Немтин Виктор Яковлевич, Нестеров Дмитрий Егорович, Орфаницкий Владимир Леонидович, Саламатов Николай Александрович, Смольников Натан Сергеевич, Тер-Мхитарова Тамара Андреевна, Хафизов Фазыл Хафизович, Хлызов Алексей Дмитриевич, Ширинкина Наталья Георгиевна и Шитов Виталий Андреевич.

Решение вступает в силу со дня его подписания.





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