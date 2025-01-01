В Перми поддержали присвоение ветеранам Великой Отечественной звания «Почётный гражданин» Всего в список вошли 35 человек Поделиться Твитнуть

Депутаты Пермской городской думы поддержали проект решения о присвоении ветеранам Великой Отечественной войны звания «Почётный гражданин города Перми». Предложение было рассмотрено на пленарном заседании 25 марта.

Как отметил мэр Эдуард Соснин, предложение было внесено в связи с 80-й годовщиной Великой Победы. Звание будет присвоено 35 участникам войны за героизм и самоотверженность, проявленные при защите родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Кроме того, на заседании были рассмотрены проекты предложений о награждении почётным знаком председателя Пермского краевого совета профсоюзов Михаила Иванова и почётными грамотами главу департамента соцполитики Юлию Овсянникову, замгенерального директора НПО «Искра» Сергея Бондаренко.

Как писал «Новый компаньон», Михаила Иванова было предложено наградить почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь» за особые заслуги в развитии профсоюзного движения и укрепление сотрудничества между работниками и работодателями в Перми. Юлию Овсянникову и Сергея Бондаренко — Почётными грамотами города Перми за значительный вклад в развитие системы органов местного самоуправления и за значительный вклад в развитие ракетно-космической промышленности соответственно.

Всем награждённым также будут произведены денежные выплаты.

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