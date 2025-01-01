В Курской области погиб военнослужащий из Прикамья Максим Гайнутдинов Мужчину похоронят в Нытве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Как сообщает администрация Нытвенского муниципального округа, в ходе контртеррористической операции на территории Курской области погиб уроженец Пермского края Максим Гайнутдинов.

Мужчина был рядовым и служил помощником гранатомётчика в штурмовом подразделении. Он погиб при выполнении боевой задачи, отметили местные власти. Когда именно, не уточняется.

Прощание с участником СВО состоится 9 апреля. Церемония начнётся в ДК Нытвы (пр. Металлургов, 1а) в 10:00, а гражданская панихида — в 11:00.

Администрация округа принесла соболезнования родным и близким военнослужащего.

Напомним, 9 апреля также простятся с участником СВО из Юсьвинского округа Виктором Бабиным. Церемония прощания и траурный митинг состоятся в сельском клубе с. Антипино в 12:00.

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