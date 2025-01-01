На севере Прикамья простятся с участником СВО Виктором Бабиным Подробности его гибели не сообщаются Поделиться Твитнуть

Фото: "Парма Новости" / предоставлено родственниками погибшего

В ходе СВО погиб уроженец Юсьвенского муниципального округа Пермского края Виктор Бабин. Об этом сообщила его дочь Елена Палтасова на своей странице в соцсетях.

«При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш дорогой отец, муж, брат, дедушка Бабин Виктор Анатольевич. Это потеря оставила в наших сердцах большой след, и мы хотим объединиться вместе, чтобы отдать дань уважения его жизни», — написала женщина.

Обстоятельства его гибели не уточняются. Прощание с участником СВО в его доме в д. Логиново будет проходить с 8:00 до 11:00. Затем церемония прощания и траурный митинг состоятся в сельском клубе с. Антипино в 12:00.

Как уточняет газета «Парма Новости», с начала СВО на фронте, в госпиталях и в военных частях погибли уже 266 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа.

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