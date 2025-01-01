Алина Наумова Ограничения для подростков на фудкортах пермских ТЦ не вводились «Новый компаньон» связался со всеми крупными торговыми центрами Поделиться Твитнуть

МФЦ Эспланада

Константин Долгановский

Во вторник, 8 апреля, в соцсетях появилась информация, что в торговых центрах Перми и Самары ввели новые ограничения: подростков до 18-ти лет перестали пускать на фудкорт в ТЦ без сопровождения взрослых. Об этом в своём телеграм-канале сообщила руководитель «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Мы обратились за комментариями в пермские ТЦ, в которых есть фудкорты, и узнали, вводили ли они такой запрет.

В ТЦ «Imall Эспланада», ТРК «Семья», ТЦ «Столица» и ТЦ «Новая столица» корреспонденту «Нового компаньона» сообщили, что таких ограничений администрацией не вводилось. При этом на просьбу прокомментировать своё отношение к подобным ограничительным мерам там ответили отказом.

В пресс-службе ТРЦ «Планета» изданию заявили, что торговый центр «открыт для всех гостей, вне зависимости от их возраста».

Только управляющий ТЦ «Шоколад», ознакомившись с запросом «Нового компаньона», оставил его без ответа.

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