В Перми подростков без сопровождения взрослых перестали пускать на фудкорты ТЦ
То же происходит в Самаре
В Перми и Самаре на фудкорты в торговых центрах перестали пускать подростков без сопровождения родителей, об этом в своём телеграм-канале сообщила руководитель «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.
«Вероятно, это происходит из-за драк и конфликтов на фудкортах», — отметила активистка и опубликовала скриншоты поступивших в её адрес обращений от недовольных нововведениями пермяков и самарцев.
В администрации ТЦ «Эль Рио» в Самаре, где введён подобный запрет, в частности, ссылаются на федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 и правила внутреннего распорядка.
В каких ТЦ Перми начали действовать новые правила, Мизулина не уточнила.
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