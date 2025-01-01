В Перми подростков без сопровождения взрослых перестали пускать на фудкорты ТЦ То же происходит в Самаре Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала Е.Мизулиной

В Перми и Самаре на фудкорты в торговых центрах перестали пускать подростков без сопровождения родителей, об этом в своём телеграм-канале сообщила руководитель «Лиги безопасного интернета», член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Вероятно, это происходит из-за драк и конфликтов на фудкортах», — отметила активистка и опубликовала скриншоты поступивших в её адрес обращений от недовольных нововведениями пермяков и самарцев.

В администрации ТЦ «Эль Рио» в Самаре, где введён подобный запрет, в частности, ссылаются на федеральный закон № 124 «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 24.07.1998 и правила внутреннего распорядка.

В каких ТЦ Перми начали действовать новые правила, Мизулина не уточнила.

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