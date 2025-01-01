Стали известны подробности спасения школьника из прикамского пруда Мальчика спасли сверстники Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Оханского округа

В администрации Оханского округа Прикамья рассказали подробности спасения ребёнка из пруда в д. Груни. Оказывается, ровесника с ограниченными возможностями здоровья, угодившего в ледяную прорубь, спасли ученики начальных классов Таборской школы.

«Дело было после уроков. Александр и Данил Косыревы, Василиса и Ксения Новиковы, а также Илья Каменских после приезда из школы сидели на остановке. Первым неладное заметил Илья: посреди полыньи на местном пруду барахтался человек. Когда ребята подбежали поближе, поняли, что это их хороший знакомый, мальчик-инвалид с детства Андрей Каменских. Школьники, несмотря на юный возраст, не растерялись. Один из них, Саша Косырев, бросился на помощь утопающему, а остальные побежали в деревню звать на подмогу взрослых», — говорится в посте.

По словам Александра Косырева, страха не было, он просто осторожно подполз к краю полыньи, ухватил Андрея за одежду и вытащил его на безопасное место. Вскоре подоспел брат Андрея, Родион, которого привели товарищи. Вместе они доставили промокшего и напуганного мальчика домой. Медицинская помощь не потребовалась.

Местная администрация направила запрос в МЧС с просьбой о награждении ребят.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.