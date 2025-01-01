В Пермском крае прохожие вытащили из пруда тонувшего ребёнка Поделиться Твитнуть

пруд села Ашап / фото: photo-and-travels.ru

В понедельник, 7 апреля, в 17:20 в оперативный отдел ГУ МЧС России по Пермскому краю поступило сообщение о чрезвычайной ситуации, произошедшей на пруду вблизи деревни Груни, Нытвенского городского округа.

По поступившим сведениям, тонул ребёнок. Несовершеннолетний был спасен случайными прохожими.

В настоящее время проводится расследование для установления обстоятельств и причин случившегося.

Спасатели обратились ко всем жителям региона с настоятельной просьбой соблюдать меры предосторожности вблизи водных объектов, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными к себе и своим родным.

Для вызова служб экстренного реагирования следует использовать телефонные номера: «01» (с городского телефона), «101» или «112» (с мобильного устройства). Телефон горячей линии ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8(342) 258-40-02.

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