Собственники магазина Dress code в Перми оформляют сделку по продаже помещений Площади «Спортмоды» и «Лухты» будут сдавать в аренду Поделиться Твитнуть

Магазин Dress code будет работать в Перми до конца апреля, после чего площади продадут, а помещения, где сейчас находятся «Лухта» и «Спортмода», планируется сдавать в аренду. Об этом «Новому компаньону» сообщила совладелица трёх магазинов Лариса Гуненкова.

«Dress code ждёт покупателей до 29 апреля. Так совпало, что 29 апреля — это день, когда этот магазин открыл свои двери 19 лет назад. По «Лухте» тоже планировали работать до майских праздников, но они уже почти распродали весь товар, так что, возможно, закроются и раньше. Нераспроданные остатки будут доступны в интернет-магазине 2arcu7.ru», — рассказала она.

Также Лариса Гуненкова пояснила, что сейчас «Спортмода» снята с продажи и будет сдаваться в аренду, как и магазин «Лухта».

«Все три магазина в нашей собственности. По Dress code сделка по продаже в стадии оформления», — отметила совладелица бизнеса.

Напомним, о закрытии «Лухты», «Спортмоды» и Dress code собственники бизнеса, Лариса и Сергей Гуненковы, сообщили в начале апреля. Они объяснили своё решение усугубляющимися проблемами в ретейле. Закрытие бизнеса Гуненковы связали с ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, со сложностями банковских транзакций и проблемами с логистикой. Эти факторы значительно осложнили управление магазинами и поддержание партнёрских отношений с европейскими брендами.

Позже стало известно, что помещение бывшего магазина «Спортмода» по ул. Революции, 24 выставлено на продажу на сайте «Авито» за 59 млн руб.

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