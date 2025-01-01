В Перми закрываются магазины «Лухта», «Спортмода», «Dress code» Собственники объяснили своё решение усугубляющимися проблемами в ритейле Поделиться Твитнуть

Лариса и Сергей Гуненковы /фото тг-канал dress code | concept store

Лариса и Сергей Гуненковы объявили о закрытии собственного проекта в Перми.

«К сожалению, пришло время попрощаться. Мы закрываем наш проект. На протяжении почти 30 лет мы были с вами. Три наших магазина: «Лухта», «Спортмода», «Dress code» — три разные концепции. Было трудно, но интересно, мы видели результаты своего труда и гордились тем, что мы представляем в нашем городе самых звездных дизайнеров и самые востребованные коллекции», — написали они в своих соцсетях.

Собственники объяснили закрытие бизнеса ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой. Эти факторы значительно осложнили управление магазинами и поддержание партнерских отношений с европейскими брендами. Ряд марок, включая Acne Studios и Stone Island, прекратили свою деятельность в России. Другие же ввели лимит на закупки в 300 евро, что исключает возможность приобретения дорогостоящей верхней одежды и эксклюзивных товаров. Кроме того, поставки коллекций постоянно задерживаются. Последней каплей стал отказ поставщика от всех заказов летней коллекции 2025 года для магазина «Лухта».

«Не в наших правилах приспосабливаться к обстоятельствам и закупать остатки нераспроданных за рубежом коллекций или работать с копиями, как это делают многие, это не наш путь. Мы предпочитаем закрыть проект», — заявили Гуненковы.

Они сообщили, что магазины будут открыты для посетителей до майских праздников. После будет доступен только онлайн формат.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.