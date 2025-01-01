В Перми выставили на продажу помещение магазина «Спортмода» Его готовы отдать за 59 млн рублей Поделиться Твитнуть

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже помещений бывшего магазина «Спортмода» (Пермь, ул. Революции, 24). Здание, в котором располагаются площади, находится нa 1-й линии ЖК «Hoвый Цeнтр» с интенcивным пeшeхoдным и тpанcпopтным трaфикoм. Общая площадь продаваемого объекта — 253,6 кв. м.

«Стиль интерьeра разpабатывaли c дизaйнеpoм, впишeтся в любой вид деятельности. Помещение оборудовано всем необходимым для комфортной работы: витражная входная группа, высота потолков 4,6 метров, стильное многоуровневое освещение, эксклюзивная кассовая зона с освещением, кондиционирование воздуха, видеонаблюдение, встроенная система вентиляции, отдельный выход во двор. Идеально подходит для бизнеса любого направления: от уютного кафе или ресторана до стильного бутика или современного офиса», — сообщается в объявлении».

При этом в помещении есть два уровня: на первом — тамбур, общий зал на 113 м и лестница, а на втором — 2 зала (46 и 68,8 м), кухня, санузел и раздевалка.

Как ранее писал «Новый компаньон», в начале марта стало известно, что закрываются магазины «Лухта», «Спортмода» и Dress code. Собственники бизнеса, Лариса и Сергей Гуненковы, объяснили своё решение усугубляющимися проблемами в ритейле.

Закрытие бизнеса они связали с ухудшением ситуации в розничной торговле из-за санкций, сложностями с банковскими транзакциями и проблемами с логистикой. Эти факторы значительно осложнили управление магазинами и поддержание партнёрских отношений с европейскими брендами, рассказали они.

Магазины будут открыты для посетителей до майских праздников.

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