В пермском аэропорту официально подтвердили появление нового перевозчика Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в Анталью Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Перми появился новый перевозчик. Турецкая авиакомпания Pegasus Airlines будет выполнять рейсы в Анталью. Полёты запланированы на весенне-летний сезон: с 27 апреля по 26 октября. Об этом официально сообщили в пресс-службе Большого Савино.

Ранее информация о новой полётной программе появилась на онлайн-табло аэропорта. Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям самолётами Airbus, время в пути — 4 часа 10 минут.

Уточняется, что билеты будут доступны только в рамках пакетных туров.

Таким образом, прямые рейсы в Анталью из Перми в грядущий курортный сезон будут обслуживать четыре авиакомпании. Кроме Pegasus Airlines, это «Южный ветер», Azur Air и «Уральские авиалинии».

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