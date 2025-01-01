Авиарейсы из Перми в Анталью станут ежедневными Полётную программу сформировал ещё один авиаперевозчик Поделиться Твитнуть

Григорий Серёдкин

С апреля по октябрь самолёты из Перми в Анталью (Турция) будут летать ежедневно. Информация отображена в расписании аэропорта Большое Савино.

Прямые рейсы запланированы четырьмя авиакомпаниями. Чартеры перевозчика «Южный ветер» в расписании указаны на 8 и 19 апреля. Azur Air сформировал программу с 29 апреля по 25 октября по вторникам, четвергам и субботам. «Уральские авиалинии» выполнят рейс 20 мая, а затем, с 28 мая по 22 октября, будут перевозить туристов по средам.

Кроме того, в расписании появились рейсы турецкого авиаперевозчика Pegasus Airlines. Начиная с 27 апреля, компания будет выполнять рейсы по понедельникам, четвергам и воскресеньям до 23 октября, последний вылет пока запланирован на 26 октября. Рейсы будут обслуживаться самолётами Airbus, время в пути — 4 часа 10 минут.

В начале марта стало известно о том, что авиакомпания «Уральские авиалинии» сформировала полётную программу из Перми в Турцию. Полёты будут осуществляться на Airbus A321. Продолжительность перелёта займёт 5 часов 25 минут.

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