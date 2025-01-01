Количество рейсов из Перми в Анталью увеличится Полётную программу запустят «Уральские авиалинии» Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит полётную программу из Перми в Турцию. Как сообщает Министерство транспорта Пермского края, рейсы в Анталью стартуют 20 мая.

«Рады сообщить, что авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает рейсы из Перми в Анталью. Первый вылет запланирован на 20 мая. Полёты будут осуществляться на комфортабельных самолётах Airbus A321», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным табло аэропорта Большое Савино, продолжительность перелёта займёт 5 часов 25 минут. В марте из Перми в Анталью также запланированы рейсы авиаперевозчика «Южный ветер». Пермяки смогут вылететь в Турцию 17 и 28 марта.

Программа чартерных рейсов из Перми в Анталью стартовала 12 февраля. Позже стало известно, что прямые рейсы планируется выполнять до ноября 2025 года. Пока изменения в расписании аэропорта не отображены.

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