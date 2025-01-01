Елена Синица В расписании пермского аэропорта появились чартерные рейсы в Анталью Согласно расписанию, первые рейсы состоятся 12, 23 февраля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С февраля стартует программа чартерных рейсов из Перми в Анталью. Перелёты будет осуществлять авиакомпания Southwind Airlines («Южный ветер»). Соответствующая информация следует из расписания пермского аэропорта Большое Савино.

Согласно расписанию, первые рейсы состоятся 12 и 23 февраля, а также 6 и 17 марта. Вылетать самолёты будут в 01:30, а прибывать — в 04:35 по местному времени. Время в пути — 5 часов 5 минут. Полёты будут осуществлять борт Airbus A321.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что по данным пермского аэропорта, самым популярным международным направлением 2024 года стала Анталья: рейсами воспользовались 114,3 тыс. человек.

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