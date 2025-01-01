Туроператоры продлили перелёты из Перми в Египет и Турцию Путёвки продаются уже на начало 2026 года Поделиться Твитнуть

Туроператоры продлили рейсы из Перми в Египет и Турцию примерно ещё на месяц. Данные публикует сайт Tourvisor.

Перелёты без пересадок на египетский курорт Шарм-эль-Шейх теперь доступны до 26 января 2026 года, в Хургаду — до 6 января 2026 года (ранее туры продавались до декабря 2025 года включительно), а прямые рейсы в Анталью (Турция) будут выполняться до ноября 2025 года (полётная программа продлена пока на несколько недель).

Стоимость путёвок в Шарм-эль-Шейх начинается от 60,4 тыс. руб. на человека, в Хургаду — от 55,7 тыс. руб. Для отдыха в Турции потребуется заплатить не менее 57 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что после укрепления рубля в СМИ появилась информация о росте спроса россиян на туристические поездки за границу примерно на 20%. Пермские туроператоры тоже заметили рост числа бронирований, однако не связывают динамику с укреплением национальной валюты.

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