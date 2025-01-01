В Перми дольщикам из долгостроя на Карпинского, 110 начали передавать квартиры Дом сдали в эксплуатацию в марте Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

Как сообщил председатель комитета заксобрания Прикамья по развитию инфраструктуры Павел Черепанов, в Перми начинается передача квартир дольщикам дома на Карпинского, 110.

«Дом благополучно поставлен на кадастровый учёт. По всем возникающим вопросам, связанным с передачей квартир, граждане могут обращаться в Региональный фонд, тел. 207-03-11», — написал Черепанов в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», в начале марта долгострой на Карпинского, 110 ввели в эксплуатацию. Это произошло после того, как Фонд защиты прав дольщиков получил необходимые разрешительные документы на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Триумф» на ул. Карпинского, 110. В краевом Минстрое тогда сообщили, что в 20-этажный дом переедут 115 жителей. В здании 162 квартиры.

Квартиры пермякам передали в соответствии с договорами паенакопления, которые заключались ими с застройщиком-банкротом, т.е. с черновой или чистовой отделкой.

Напомним, с 2013 года в ЖК «Триумф» оставались незавершёнными три дома. Достроенный дом на ул. Карпинского был «половинкой» введённых застройщиком первого и второго подъездов. Региональный фонд завершил третий и четвёртый подъезды.

Строительство ЖК «Триумф. Вторая очередь» было заморожено ещё в 2016 году из-за долгов застройщика, без обещанных квартир остались около 1 тыс. человек. Гендиректора компании отправили в колонию за злоупотребление полномочиями на семь лет.

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