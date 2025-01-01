Пермский долгострой на Карпинского, 110 ввели в эксплуатацию В этот дом переедут 115 жителей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Павла Черепанова

Фонд защиты прав дольщиков получил необходимые разрешительные документы на ввод в эксплуатацию второй очереди ЖК «Триумф» на ул. Карпинского, 110. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минстроя.

В ведомстве пояснили, что в достроенный 20-этажный дом переедут 115 жителей. Всего в здании находятся 162 квартиры.

Передача ключей дольщикам начнётся в ближайшее время. О точной дате сообщат дополнительно.

Квартиры пермякам будут передавать в соответствии с договорами паенакопления, которые заключались ими с застройщиком-банкротом, т.е. с черновой или чистовой отделкой.

С 2013 года в ЖК «Триумф» оставались незавершенными три дома. Достроенный дом на Карпинского, 110 был «половинкой» введённых застройщиком первого и второго подъездов. Региональный фонд завершил третий и четвертый подъезды.

Напомним, строительство ЖК «Триумф. Вторая очередь» на Карпинского было заморожено в 2016 году из-за долгов застройщика, без обещанных квартир остались около 1 тыс. человек. Гендиректора компании отправили в колонию за злоупотребление полномочиями на семь лет.

Всего за шесть лет из реестра проблемных объектов Пермского края исключили 70 долгостроев.

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