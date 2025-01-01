В Пермский край поступило 346 тысяч доз вакцины против клещевого энцефалита Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В рамках текущей кампании по вакцинации против клещевого энцефалита в Пермский край было доставлено 346 тыс. доз вакцины, сообщили в минздраве региона.

В ведомстве добавили, что вакцинация против клещевого энцефалита проводится в прививочных кабинетах поликлиник после предварительной консультации со специалистом. Во всех городах и районах Прикамья обеспечена доступность иммунизации.

По информации краевого управления Роспотребнадзора, Пермский край считается территорией с высокой природной активностью очагов клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). Данное острое инфекционное заболевание поражает центральную нервную систему и может привести к серьезным последствиям, включая инвалидизацию и летальный исход.

Согласно сведениям, предоставленным Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю, в 2024 году в регионе зарегистрировано свыше 27 тыс. случаев укусов клещей, большинство из которых произошло на территориях садоводческих товариществ, дачных участков и в лесных зонах.

В 2025 году пока известно о шести случаях присасывания клещей.

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