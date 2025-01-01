В Прикамье клещи покусали уже шесть человек Энцефалит в образцах не выявлен Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае зафиксировано 6 случаев укусов клещей, причём трое пострадавших обратились за помощью на текущей неделе. Об этом телеканалу ВЕТТА сообщили в ведомстве.

Как заявил Евгений Смирнов, возглавляющий отдел эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора, наличие вируса клещевого энцефалита в образцах не выявлено.

В настоящее время в регионе функционируют 20 лабораторий, специализирующихся на анализе клещей на наличие инфекций. Помимо государственных учреждений, работают около сотни частных пунктов приёма клещей для исследований.

Напомним, первый случай присасывания клеща в этом сезоне был зафиксирован 27 марта в Юсьве. Пострадавшей стала местная жительница. Предположительно, клеща принесла домашняя кошка, которая находится на свободном выгуле.





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