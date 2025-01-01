Следователи начали проверку по факту падения ребёнка с пятого этажа в Перми Мальчик госпитализирован Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кировском районе Перми следственные органы проводят доследственную проверку в связи с инцидентом, произошедшим с ребенком, выпавшим из окна многоквартирного дома. Выяснено, что днем 4 апреля мальчик 2019 г. р. находился в квартире на пятом этаже вместе со своим старшим братом 2009 г. р.

«Оставшись на недолгое время без его присмотра, ребёнок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Мальчик госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медпомощь», — сообщает СУ СКР России по Пермскому краю.

Следователи опрашивают свидетелей произошедшего и проводят осмотр места происшествия. Цель данных мероприятий - установить обстоятельства случившегося и принять процессуальное решение.

Ранее "Новый компаньон" писал, что 30 марта в Дзержинском районе Перми мальчик, 2022 г.р., оставшись на недолгое время без присмотра матери, находившейся в соседней комнате, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна шестого этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

После этого случая заведующих всех детских садов города обратились к родителям дошкольников с открытым письмом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.