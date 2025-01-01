В Перми следователи проводят проверку по факту падения ребёнка с шестого этажа От полученных травм малыш скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю организовали процессуальную проверку по факту падения мальчика 2022 г.р. с шестого этажа одного из многоквартирных домов Дзержинского района Перми.

Как сообщили в ведомстве, происшествие произошло вечером 30 марта 2025 года. Малыш, оставшись на недолгое время без присмотра матери, находившейся в соседней комнате, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев трагедии, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящее время проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во избежание несчастных случаев Следственное управление напоминает: нельзя оставлять детей без присмотра. Если ребёнок дома, окна необходимо закрывать, рекомендуется устанавливать на них блокираторы, чтобы малыш не смог самостоятельно открыть окно. Необходимо помнить, что москитные сетки не являются защитой от падений. Также не следует ставить рядом с окном мебель, по которой ребёнок сможет забраться на подоконник.

«Если вы стали очевидцем трагедии и увидели, что ребёнок выпал из окна, первое, что необходимо сделать, — немедленно вызвать скорую медицинскую помощь, причём нужно быстро и чётко описать то, что произошло с ребёнком», — подчёркивают в СУ СКР по Пермскому краю.

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