Заведующие детсадов Перми обратились к родителям дошкольников с открытым письмом Они попросили взрослых ограничить доступ детей к окнам Поделиться Твитнуть

В соцсетях департамента образования администрации Перми опубликовано открытое письмо заведующих всех детских садов города к родителям дошкольников.

В нём, в частности, говорится: «С каждым днём снега на наших улицах становится всё меньше, а солнце греет всё сильнее. Конечно, каждой семье не терпится распахнуть окна и впустить весну в дома, разумеется, свежий теплый воздух полезен и для здоровья наших малышей, и для повышения настроения взрослых. Однако просим вас сегодня вечером в каждой комнате проверить, свободен ли доступ к подоконникам и к ручкам оконных рам, особенно тщательно просим проверять, если вы живете на высоких этажах. Крайне рекомендуем вынимать ручки из окон или установить блокировку для безопасности детей. Пусть весна принесёт лишь тёплые мгновения в ваши семьи!».

Поводом для обращения стало происшествие 30 марта в Дзержинском районе города. Мальчик, 2022 г.р., оставшись на недолгое время без присмотра матери, находившейся в соседней комнате, самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна шестого этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Во избежание несчастных случаев Следственное управление напоминает: нельзя оставлять детей без присмотра. Если ребёнок дома, окна необходимо закрывать, рекомендуется устанавливать на них блокираторы, чтобы малыш не смог самостоятельно открыть окно. Необходимо помнить, что москитные сетки не являются защитой от падений. Также не следует ставить рядом с окном мебель, по которой ребёнок сможет забраться на подоконник.

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