В пермских школах последние звонки пройдут 24 мая В этот день запретят продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Последние звонки для выпускников 9-х и 11-х классов в пермских школах в 2025 году пройдут 24 мая. Соответствующее постановление об установлении даты проведения праздничных мероприятий было опубликовано 3 апреля на сайте горадминистрации.

В документе также сообщается, что в этот день в Перми будет запрещена розничная продажа алкогольной продукции. За нарушение требований предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. для юридических лиц и до 40 тыс. руб. для должностных лиц.

В прошлом году последние звонки в Перми прошли также 24 мая, а в 2023-м — 22 мая.

Ранее сообщалось, что власти рекомендовали регионам провести последние звонки в школах 24 мая, а выпускные вечера — 28 июня. Кроме того, регионам предписано усилить меры безопасности и создать условия для беспрепятственного доступа в помещения школ для учеников с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

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