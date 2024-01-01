В Перми 24 мая запретят продавать алкоголь В этот день в школах пройдут «Последние звонки» Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

На сайте мэрии опубликован проект постановления «Об установлении даты проведения в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми мероприятия «Последний звонок» в 2024 году». Документом предлагается провести праздники для выпускников 9- и 11-х классов в пятницу, 24 мая.

Кроме того, главам территориальных органов администрации Перми предписывается довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность, что в этот день на территории краевого центра запрещается розничная продажа алкогольной продукции. За нарушение предусмотрен штраф до 300 тыс. руб. для юридических лиц и до 40 тыс. руб. для должностных лиц. Запрет не распространяется на кафе и рестораны.

Контроль исполнения постановления возлагается на заместителя главы администрации Перми Екатерину Мальцеву.

Напомним, «Последний звонок» в Перми в 2023 году отмечался 22 мая и 18 мая в 2022-м.

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