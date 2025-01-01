Работник предприятия «Прикамский картон» получил тяжёлые ожоги Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края

В Пермском крае Государственная инспекция труда расследует обстоятельства получения серьёзной травмы сотрудником ООО «Прикамский картон». Предприятия специализируется на производстве бумаги и картона, число работников — 1186.

В пятницу, 4 апреля, работодатель сообщил в инспекцию о происшествии, случившемся накануне. Согласно извещению, в цехе целлюлозы высокого выхода варщик целлюлозы 1982 г.р. получил ожоги при сливе варочного раствора.

Медицинское заключение подтвердило тяжесть травмы: химические ожоги I-II степени туловища, левой верхней конечности, правой ягодицы, нижних конечностей, поразившие 25% поверхности тела, ожоговый шок.

В настоящее время формируется комиссия для расследования причин и обстоятельств несчастного случая. Планируются опросы свидетелей и ответственных лиц, а также анализ документации, связанной с работой пострадавшего.

Инициирована внеплановая проверка в ООО «Прикамский картон».

При выявлении нарушений трудового законодательства будут применены административные меры. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности.

Это уже второй случай травмирования в сфере целлюлозно-бумажной промышленности за последние дни, отметили в Государственной инспекции труда. Первый произошёл в ООО «Уралбумага».

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