Работник предприятия «Прикамский картон» получил тяжёлые ожоги
В Пермском крае Государственная инспекция труда расследует обстоятельства получения серьёзной травмы сотрудником ООО «Прикамский картон». Предприятия специализируется на производстве бумаги и картона, число работников — 1186.
В пятницу, 4 апреля, работодатель сообщил в инспекцию о происшествии, случившемся накануне. Согласно извещению, в цехе целлюлозы высокого выхода варщик целлюлозы 1982 г.р. получил ожоги при сливе варочного раствора.
Медицинское заключение подтвердило тяжесть травмы: химические ожоги I-II степени туловища, левой верхней конечности, правой ягодицы, нижних конечностей, поразившие 25% поверхности тела, ожоговый шок.
В настоящее время формируется комиссия для расследования причин и обстоятельств несчастного случая. Планируются опросы свидетелей и ответственных лиц, а также анализ документации, связанной с работой пострадавшего.
Инициирована внеплановая проверка в ООО «Прикамский картон».
При выявлении нарушений трудового законодательства будут применены административные меры. Материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности.
Это уже второй случай травмирования в сфере целлюлозно-бумажной промышленности за последние дни, отметили в Государственной инспекции труда. Первый произошёл в ООО «Уралбумага».
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