В Пермском крае работник ООО «Уралбумага» получил тяжёлую травму На предприятии будет проведена внеплановая проверка Поделиться Твитнуть

Фото: Информационный центр СК России

Государственная инспекция труда в Пермском крае расследует обстоятельства травмы на производстве сотрудником ООО «Уралбумага». Компания специализируется на производстве гофробумаги, картона и бумажной тары, там трудится более тысячи человек.

Инспекция получила уведомление 2 апреля 2025 года, в котором сообщалось, что 25 марта 2025 года работник 1990 г.р., занимавший должность оператора бумагоделательной машины и машиниста печатно-высекательного агрегата, повредил правую кисть, устраняя засор в устройстве подачи картона.

Медицинское заключение свидетельствует о тяжелой травме: комбинированном повреждении правой кисти, обширной рваной ране, термическом ожоге третьей степени, закупорке артерий пальцев и посттравматическом некрозе пальцев правой кисти.

В настоящее время формируется комиссия для расследования инцидента, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего.

В связи с несчастным случаем в ООО «Уралбумага» будет проведена внеплановая проверка. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты административные меры, а материалы расследования будут переданы в следственные органы для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности виновных.

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