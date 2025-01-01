Полиция нашла водителя, сбившего насмерть пермячку 3 апреля Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Следственном управлении УМВД России по городу Перми возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП и и оставление места аварии (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ).

Инцидент произошёл 3 апреля в 00:20 возле дома №19 по ул. Маяковского. Автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая 1977 г. р. скончалась от полученных травм на месте. Водитель скрылся.

В результате оперативных действий полиция установила, что владельцем автомобиля «ВАЗ», участвовавшего в ДТП, является мужчина 1986 г. р. Автомобиль «Лада Приора» с повреждениями, соответствующими произошедшей аварии, был обнаружен возле дома, где проживает владелец.

На данный момент ведётся дальнейшее расследование данного уголовного дела.

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