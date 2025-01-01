Ночью в Перми под колёсами неустановленного авто погибла женщина Водитель скрылся Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Дзержинском районе Перми в 00:20 3 апреля 2025 года зафиксировано дорожное происшествие, повлекшее гибель пешехода, сообщили в ГИБДД региона.

Известно, что по ул. Маяковского, в направлении от ул. Есенина к ул. Красина, двигался автомобиль, марка которого пока не установлена. По предварительным данным, вблизи дома № 12б по ул. Маяковского водитель совершил наезд на женщину 1977 г. р. и скрылся с места аварии. Погибшая пересекала дорогу там, где это не предусмотрено правилами.

В результате столкновения с автомобилем пешеход скончалась на месте происшествия от полученных травм.

В настоящее время проводится расследование инцидента, выясняются все детали случившегося.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам о необходимости переходить дорогу только в специально отведенных для этого местах и использовать светоотражающие элементы для повышения видимости в тёмное время суток.

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