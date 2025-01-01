Пермский край отправил в Китай более 45 тысяч кубометров лесопродукции Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За первый квартал 2025 года (с 1 января по 2 апреля) из Пермского края было отправлено на экспорт в Китай 45 231 куб. м лесоматериалов. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Так, 28 марта специалисты ведомства провели фитосанитарный контроль 445 куб. м древесины, подготовленной для отправки в Китай.

Образцы лесопродукции были направлены на анализ в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторные исследования не выявили наличия карантинных вредителей. С начала года было оформлено 891 фитосанитарное свидетельство.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в течение 2024 года из Прикамья в Китай было вывезено 175,6 тыс. куб. м леса и оформлено 3,5 тыс. фитосанитарных сертификатов. По сравнению с 2023 годом, объём экспорта вырос на 12,5%.

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