Пермский край нарастил экспорт лесопродукции в Китай на 12% Вывезено 175 тысяч кубометров Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С начала 2024 года из Пермского края в Китай вывезено 175 644 куб. м лесопродукции, оформлен 3501 фитосанитарный сертификат. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве отметили, что за аналогичный период 2023 года из региона в Китай было отправлено 157 006 куб. м и оформлено 3073 фитосанитарных сертификата.

Только в ноябре на территории Пермского края был осуществлён карантинный фитосанитарный контроль 352 куб. м лесопродукции, предназначенной для экспорта в Китай. Все отобранные образцы древесной продукции были переданы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов, было оформлено восемь фитосанитарных сертификатов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в 2024 году экспорт шпона из Пермского края в Китай вырос в 16 раз. С 1 января по 21 октября в КНР из Прикамья было вывезено 5,8 тыс. куб. м шпона из берёзы и осины.

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