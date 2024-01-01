Экспорт шпона из Пермского края в Китай вырос в 16 раз Поделиться Твитнуть

С 1 января по 21 октября 2024 года из Пермского края в Китай вывезено 5,8 тыс. куб. м шпона из березы и осины. Это в 16 раз больше, чем было вывезено в КНР за аналогичный период 2023 года — 360 куб. м. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Только за один день, 21 октября 2024 года, был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 794 куб. м шпона из березы и осины для отправки в Китай.

«В ходе досмотра партий подкарантинной продукции карантинных вредных организмов обнаружено не было, собственнику продукции выдан фитосанитарный сертификат», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что одним из основных производителей березового шпона в Прикамье является комбинат «Свеза Уральский». До объявления западных санкций прикамские лесоматериалы также поставлялись и в страны Европы, включая Прибалитку, Германию, Бельгию, Люксембург.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.