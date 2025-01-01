Следователи проводят проверку по факту массовой драки в школе в Пермском округе Запись произошедшего была размещена в соцсетях Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СК России по Пермскому краю организовали процессуальную проверку по факту размещения видеозаписи массовых драк несовершеннолетних в учебном заведении.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, драка произошла в одной из школ Пермского округа. Следователи проводят проверочные мероприятия и устанавливают обстоятельства применения насилия в отношении несовершеннолетних.

Напомним, в начале марта в соцсетях распространилось видео, на котором 17-летняя девушка избила свою ровесницу. Позже стало известно, что обе являются ученицами местного техникума, нападавшая стоит на учёте в ПДН. Мать пострадавшей обратилась в полицию, потребовав привлечь к ответственности причастных к избиению её дочери и видеосъёмке лиц. Личности всех участников конфликта были установлены, прокуратура и следственный комитет организовали проверку.

Как стало известно 24 марта, правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по данному инциденту. Полиция не усмотрела в действиях нападавшей уголовного состава преступления «Побои», но выявила признаки административного правонарушения. Девушке может грозить административное наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ.

Прокуратура Прикамья выявила нарушения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в деятельности техникума и местного отдела полиции.

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