Полиция отказалась возбуждать уголовное дело после избиения 16-летней жительницы Прикамья Поделиться Твитнуть

Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения 16-летней жительницы Верещагинского округа Пермского края. Инцидент произошёл в начале марта, когда сверстница нанесла ей телесные повреждения, а другие девушки снимали это на камеру. Об этом порталу perm.aif.ru сообщила мать пострадавшей.

Согласно материалам дела, 5 марта мать девочки обратилась с заявлением в полицию. Установлено, что четверо студенток Агротехнического филиала Верещагинского техникума подошли к 16-летней Виктории и предложили поговорить.

Конфликт произошёл возле теплотрассы рядом с хоккейной площадкой. 17-летняя Мария, состоявшая на учёте в ПДН, обвинила Викторию в распространении слухов о своей подруге, которая также присутствовала и вела видеосъёмку. Мария нанесла Виктории несколько ударов, включая удары кулаком по голове, коленом в бок и ногой по пояснице.

После инцидента участники разошлись. Виктория рассказала о случившемся матери и показала видео, размещённое в Telegram.

Полиция не усмотрела в действиях нападавшей уголовного состава преступления «Побои», однако выявила признаки административного правонарушения по той же статье. Девушке может грозить административное наказание в виде штрафа, ареста или обязательных работ.

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