Прокуратура и следком разбираются в очередной драке подростков в Прикамье Видеозапись инцидента появилась в интернете Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

В Верещагинском округе Прикамья прокуратура и следственный отдел СКР организовали проверку после появления в интернете видеозаписи, на которой несовершеннолетняя девушка наносила побои своей сверстнице. Ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«Предварительно установлено, что в дневное время 5 марта 17-летняя девушка, находясь на территории одного из учебных заведений в п. Зюкайка нанесла побои своей 16-летней знакомой. В последующем в соцмедиа была размещена видеозапись с места происшествия», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета Пермского края.

В рамках надзорных мероприятий прокуратура даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе организации работы с учащимися техникума. Ход и результаты процессуальной проверки следкома поставлены на контроль в надзорном ведомстве.

Как писал «Новый компаньон», мать пострадавшей обратилась в местный отдел полиции, требуя привлечь к ответственности причастных лиц. Поскольку девушка, применявшая физическую силу, не достигла совершеннолетия, на её мать был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Напомним, в конце февраля в соцсетях появилось видео с очередной дракой подростков в Перми. Школьники в Перми избили сверстника и заставили извиняться на коленях. В полиции сообщили, что сигналов о драке не поступало, но в связи с появлением видео проводится проверка.

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