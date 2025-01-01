Школьники в Перми избили сверстника и заставили извиняться на коленях Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал ЧП Пермь

Утром 21 февраля в социальных сетях появилось видео с новой дракой подростков в Перми. На записи запечатлён момент, когда группа детей окружила двух дерущихся мальчиков, подначивая их криками и активно используя ненормативную лексику. Дети явно поддерживали своего приятеля, который наносил удары пострадавшему, сидя на нём.

«Сейчас он ещё побежит к маме жаловаться, давай ещё!» — звучат крики на видео.

В завершении ролика избитый мальчик на коленях извиняется перед девочкой, однако окружающие не удовлетворены формулировками и заставляют его повторять слова снова и снова.

По информации автора поста, инцидент может быть связан с лицеем №3 в Индустриальном районе Перми. Сайт perm.aif.ru обратился за комментариями в ГУ МВД по Пермскому краю. В полиции сообщили, что сигналов о драке им не поступало, но в связи с появлением видео начата проверка, чтобы выяснить все обстоятельства и установить участников конфликта.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми объединены уголовные дела об избиениях школьницами девочки и мужчины. Видео инцидентов появились в соцсетях в начале февраля.

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