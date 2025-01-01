В Перми объединены уголовные дела об избиениях девочки и мужчины Мужчина подвергся нападению подростков 11 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следственные органы СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои) в отношении двух подростков за избиение мужчины.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 11 февраля подростки 16 лет из хулиганских побуждений в подвале жилого дома в Индустриальном районе Перми избили 32-летнего мужчину. Видеозапись произошедшего была размещена в соцмедиа.

Это уголовное дело объединено в одно производство с делом о нанесении побоев девочке. Напомним, в пермских соцмедиа были опубликованы кадры избиения несовершеннолетней. В публикациях указывалось, что шестиклассницу якобы в одной из школ Перми избили 16-летние девушки. Позднее выяснилось, что инцидент произошёл в общежитии в Индустриальном районе Перми, а участницами конфликта были учащиеся «Уральского подворья».

В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.







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