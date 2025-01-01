Глава СКР ждёт доклад об избиении школьницы в Перми
В краевом управлении следкома возбудили уголовное дело
В центральном аппарате СК России ждут доклад о расследовании уголовного дела о нанесении побоев несовершеннолетней в Перми.
Дело по ст. 116 УК РФ возбудили следственные органы СКР по Пермскому краю после размещения в соцсетях видео с избиением девушки.
Глава ведомства Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального СУ СКР Денису Головкину доложить ситуацию.
Напомним, в пермских соцмедиа были опубликованы кадры избиения несовершеннолетней. В публикациях указывалось, что шестиклассницу якобы в одной из школ Перми избили 16-летние девушки. Позднее выяснилось, что инцидент произошёл в общежитии, а участницами конфликта были учащиеся «Уральского подворья».
В пресс-службе министерства образования Пермского края заявили, что личности нападавших устанавливаются.
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