В минобре Прикамья прокомментировали инцидент с избиением девочки в общежитии Толпа подростков напала на ребёнка в туалете Поделиться Твитнуть

В Перми после инцидента в избиением девочки-подростка в общежитии в пресс-службе министерства образования Пермского края заявили, что личности нападавших устанавливаются. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает perm.aif.ru.

«Делом занимаются правоохранительные органы, конфликт произошёл вне школы, общежитие также не относится к учебным учреждениям», — сообщили в ведомстве.

Напомним, после того как видео с избиением появилось в соцсетях, следователи СК возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои). Сообщалось, что инцидент произошёл якобы в одной из школ Перми, будто бы на шестиклассницу напали 16-летние девушки. В публикациях также была размещена видеозапись с места происшествия. О причинах конфликта пока ничего не известно. Позднее выяснилось, что инцидент случился не в школе, а в одном из общежитий, а участницами конфликта были учащиеся «Уральского подворья».

Проверку начала также прокуратура Индустриального района Перми.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.