Возбуждено уголовное дело по факту избиения ученицы в школе Перми В соцсетях публикуется видео происшествия Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении несовершеннолетней. Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю, дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои) после размещения видео избиения девочки, «вызвавшего общественный резонанс и распространяемого в средствах массовой информации».

В соцмедиа сообщается, что инцидент произошёл в одной из школ Перми. Якобы на шестиклассницу напали 16-летние девушки. В публикациях также размещена видеозапись с места происшествия. О причинах конфликта пока ничего не известно.

«В настоящее время следователями СК России проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате ведомства», — говорится в сообщении следкома.

Прокомментровали случившееся и в прокуратуре Индустриального района. Надзорный орган организовал проверку по факту конфликта между несовершеннолетними. «В ходе надзорных мероприятий будут проанализированы причины и условия совершения деяния, дана оценка действиям (бездействию) субъектов профилактики», — заявили в прокуратуре.

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