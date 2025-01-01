Девушка-подросток в Пермском крае записала видео своих издевательств над сверстницей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В социальных сетях широко разошлось видео из Пермского края, на котором девушка-подросток проявляет агрессию по отношению к своей ровеснице, нанося ей удары. Видеозапись опубликована в Telegram-канале «ЧП Пермь».

В комментариях к видео говорится, что инцидент произошёл в п. Зюкайка Верещагинского округа. Автор публикации утверждает, что обе девушки являются учащимися местного техникума.

В Главном управлении МВД России по Пермскому краю сообщили, что 5 марта мать пострадавшей обратилась в местный отдел полиции с заявлением, требуя привлечь к ответственности лиц, причастных к избиению её дочери и видеосъёмке произошедшего, пишет perm.aif.ru.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личности всех участников инцидента. Оказалось, что девушка, применявшая физическую силу, не достигла совершеннолетия, в связи с чем на её мать был составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Информация о происшествии также была передана в соответствующие органы профилактики.

Также, как стало известно «Новому компаньону», следователями Верещагинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту избиения несовершеннолетней. Участниками драки стали две девушки 17 и 16 лет.

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