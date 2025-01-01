Ещё один житель Пермского края выиграл в лотерею более 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото предоставлено "Национальной Лотереей"

В тираже лотереи «Проще, чем дважды два», состоявшемся в среду, 2 апреля, обладателем главного приза в размере 1 043 918 руб. стал участник из Пермского края. Благодаря выбранным дополнительным номерам в лотерейном билете сумма его приза увеличилась на 1500 руб. и достигла 1 045 418 руб., сообщает пресс-служба «Столото».

Отмечается, что счастливчик, ставший миллионером, пока не заявил о своих правах на выигрыш. Вероятно, он или она ещё не знает о своей удаче. Единственное, что известно, это то, что удачливый игрок приобрёл билет стоимостью 45 руб. на онлайн-платформе «Столото».

Ещё об одном миллионере из Пермского края «Новый компаньон» писал в конце марта. В государственной лотерее «Рапидо Драйв» житель Прикамья выиграл 1 млн руб., приобретя билет стоимостью 100 руб. через мобильное приложение «Столото».

В пресс-службе государственной лотереи напоминают, что выигрыши можно оформить в течение 3,5 лет с даты проведения тиража.

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