Житель Пермского края выиграл в гослотерею 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Столото

В тираже №10823 государственной лотереи «Рапидо Драйв», проведённом 23 марта 2025 года, житель Пермского края сорвал куш, выиграв 1 млн руб., сообщает ВЕТТА.

Обладатель крупного выигрыша пока не обратился за ним. Известно, что победный билет стоимостью 100 руб. был приобретён через мобильное приложение «Столото».

Согласно правилам «Рапидо Драйв», для получения суперприза необходимо верно указать восемь чисел в первом блоке билета и одно число во втором. Победная комбинация участника из Пермского края включала числа 17, 6, 12, 18, 9, 13, 16, 3 в первом поле и число 1 во втором.

В «Рапидо Драйв» предусмотрено девять призовых категорий при традиционном участии. Все призы, за исключением суперприза, имеют фиксированный размер.

В пресс-службе лотереи напомнили, что выигрыши можно оформить в течение 3,5 лет с даты проведения тиража в лотерейном центре «Столото».

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